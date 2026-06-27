Baiano: Mariarca Maietta consegue il diploma all’Istituto Alberghiero “Carmine Russo” di Cicciano

Un importante traguardo è stato raggiunto da Mariarca Maietta, di Baiano, che ha conseguito con successo il diploma presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Carmine Russo” di Cicciano.

Una giornata ricca di emozioni, vissuta con gioia insieme alla famiglia e agli amici, che hanno voluto condividere questo momento speciale celebrando l’impegno, la determinazione e i sacrifici affrontati da Mariarca durante il suo percorso di studi.

Per l’occasione arrivano gli auguri più affettuosi da mamma, papà, fratelli, sorelle e dai nipotini, orgogliosi del risultato raggiunto e pronti a sostenerla nelle nuove sfide che la attendono.

Il diploma rappresenta un punto di arrivo ma anche un nuovo inizio, con l’augurio che questo importante traguardo possa aprire le porte a tante soddisfazioni personali e professionali.

A Mariarca Maietta le più sincere congratulazioni e l’augurio di un futuro ricco di successi, serenità e soddisfazioni.