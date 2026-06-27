Guardia Agroforestale Italiana, Marzano di Nola diventa sede provinciale: Antonio Nappi nominato dirigente per Avellino

Importante riconoscimento per la Guardia Agroforestale Italiana in Irpinia. Con delibera del Consiglio Direttivo dell’ente, il presidente nazionale dott. Antonio D’Acunto ha nominato Antonio Nappi dirigente provinciale del settore territoriale di Avellino, sancendo al tempo stesso la crescita della struttura di Marzano di Nola, che diventa ufficialmente sede provinciale.

La nomina rappresenta il riconoscimento dell’impegno e della determinazione dimostrati negli anni da Antonio Nappi, che ha contribuito a rafforzare la presenza della Guardia Agroforestale Italiana nel Vallo di Lauro, rendendola sempre più punto di riferimento per il territorio attraverso accordi e collaborazioni con enti e pubbliche amministrazioni.

Ad affiancare Nappi nella gestione e nel coordinamento operativo delle attività ambientali e territoriali sarà Mariarosaria Curcio, nominata dirigente di zona.

«Questo traguardo appartiene a tutta la squadra – sottolinea Antonio Nappi –. Ogni volontario che dedica il proprio tempo alla tutela della legalità e dell’ambiente è il vero motore di questa crescita».

Parole di gratitudine vengono rivolte anche al presidente nazionale Antonio D’Acunto, per il sostegno e la fiducia accordata. «Sotto la sua guida – conclude Nappi – continueremo con dedizione e spirito di servizio a lavorare per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela del territorio, mettendo sempre al centro la comunità e la difesa del patrimonio naturalistico».

La nomina segna un ulteriore passo avanti nel percorso di consolidamento della Guardia Agroforestale Italiana in provincia di Avellino, rafforzando la presenza dell’ente nelle attività di prevenzione, vigilanza ambientale e collaborazione con le istituzioni locali.