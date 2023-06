AVELLA. “Hard Rock”, apre un nuovo punto vendita con distributori automatici e non solo

Le attività commerciali provano a riprendersi in piazza Convento e lungo il corso Vittorio Emanuele dopo un periodo di abbandono seguito dalla crisi economica generale. Francesco Crivelli titolare del bar San Pietro ha inaugurato questo pomeriggio un nuovo locale, Hard Rock, che sarà punto per servirsi di bibite in maniera automatica, ricariche telefoniche Sky e punto Amazon. Aperto 24h su 24. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Vincenzo Biancardi, il vicesindaco Anna Alaia e a tagliare il nastro don Giuseppe Parisi che ha benedetto il locale. È stato un momento di festa sebbene in maniera sobria considerato il momento particolare per la comunità per la scomparsa di Domenico Ostacolo che oltre ad essere un cliente era anche un amico del titolare del bar San Pietro e del nuovo locale in piazza. (Albino Albano)