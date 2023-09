“Avella Cup: Sorteggiati i Gironi Over Quaranta presso il Bar San Pietro”

Nel suggestivo scenario del Bar San Pietro ad Avella, si è svolto il sorteggio delle squadre che parteciperanno al torneo “Avella Cup” nell’ambito della categoria Over Quaranta. La scelta di tenere l’evento presso questo luogo è stata dettata dalla recente vittoria del Bar San Pietro in questa competizione, dimostrando ancora una volta la sua centralità nello scenario sportivo locale.

Il torneo “Avella Cup” è da tempo un appuntamento imperdibile per gli appassionati del calcio amatoriale nella regione, e quest’anno non fa eccezione. Con una storia ricca di partite emozionanti e competizione di alto livello, questa edizione promette di essere altrettanto avvincente.

Le squadre sono state suddivise in due gironi, A e B, ognuno dei quali ospita squadre di alto livello, pronte a sfidarsi in partite adrenaliniche e appassionanti.

Girone A:

Autoscuola “La Svolta”: Questa squadra è determinata a dimostrare il proprio valore dopo aver perso la finale dell’edizione precedente contro il Bar San Pietro. Hanno l’opportunità di rivincere e si presentano come uno dei favoriti del girone. Hair Style Falconieri Finelli Srl: Questa squadra porterà la loro esperienza e il loro spirito combattivo al torneo. Saranno sicuramente un avversario temibile per chiunque incroci la loro strada. Team Bdandolino: Con un nome che riflette la loro determinazione e spirito di squadra, il Team Bdandolino cercherà di dimostrare il proprio valore in campo e cercare di avanzare nella competizione.

Girone B:

Bar San Pietro: La squadra di casa è pronta a difendere il titolo e dimostrare che la loro vittoria nell’edizione precedente non è stata casuale. Saranno sicuramente i favoriti del girone B. Supermercati Eté: Questa squadra porta con sé la sua abilità e il suo spirito competitivo. Cercheranno di sfidare il Bar San Pietro e gli altri avversari per cercare di arrivare in alto nella competizione. Amici di Carriola: Questa squadra è composta da amici che condividono la passione per il calcio. La loro forza risiede nella solidarietà e nell’amicizia, e faranno del loro meglio per dimostrare che il legame tra compagni di squadra è un elemento chiave per il successo. Officina la Montagna: L’Officina la Montagna è un’altra squadra pronta a mettersi alla prova in questo torneo. Con determinazione e spirito di squadra, cercheranno di sorprendere gli avversari.

Con i gironi ora definiti, l’attesa per l’inizio del torneo “Avella Cup” Over Quaranta cresce. Gli appassionati di calcio amatoriale ad Avella e oltre non vedono l’ora di assistere a partite emozionanti e di sostenere le loro squadre del cuore. Che vinca il migliore, e che il calcio amatoriale continui a prosperare nella comunità di Avella.

(Albino Albano)