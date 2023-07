AVELLA. “Cambia Avella”, con manifesto pubblico denuncia violazione di regole democratiche

Il gruppo di minoranza di “Cambia Avella” in un manifesto spiega le ragioni della mancata partecipazione al consiglio comunale di ieri 11 luglio 2023, attaccando la maggioranza è denunciando gravi “violazioni di regole democratiche”. “Il consiglio comunale convocato per discutere dell’aumento delle tariffe per l’acqua potabile si é trasformato in un palcoscenico per il nostro sindaco che ha discusso di tutti altri argomenti estranei all’ordine del giorno negando la ripresa dei lavori come richiesto”. È quanto dichiara la capogruppo Chiara Cacace. Il gruppo denuncia gravi violazioni di regole democratiche con consigli comunali alle tre del pomeriggio negando le riprese. Rapporti con la minoranza interrotti per presunte offese sui social. Una palese violazione di regole democratiche. Sull’argomento non è d’accordo il primo Ciitadino e la maggioranza in quanto a suo dire gli argomenti richiesti “sono stati posti -afferma il sindaco – all’ordine del giorno ma la minoranza non sì è presentata”. (Albino Albano).