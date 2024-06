“L’Educazione Possibile”, a Sant’Angelo dei Lombardi si presenta il libro di Rossana Cetta.

Venerdì 7 giugno si terrà nel centro sociale “Don Bruno Mariani” di Sant’Angelo dei Lombardi, con inizio alle 17:30, la presentazione del libro di Rossana Cetta, “L’educazione possibile” (edito da Edificare Universi). Dopo i saluti del sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole, e dell’assessore comunale alla Cultura, Imma Giusto, dialogheranno con l’autrice il dirigente scolastico Nicola Trunfio e la docente di Italiano Filomena Marino. Modera Emanuela Sica, direttrice di Emme24.

“La presentazione del libro della professoressa Rossana Cetta – spiega il sindaco Rosanna Repole – avviene sicuramente in un momento di transizione per quanto riguarda il mondo della scuola. Si dice spesso che questa transizione sia legata alle evoluzioni tecnologiche della società globale, che stanno modificando il ruolo di discenti ed educatori alle prese con cambiamenti rapidi e profondi. Al tempo stesso, le nostre piccole comunità sembrano vivere un periodo di confusione nel difficile equilibrio, nell’ambito scolastico ma non solo, tra diritti e razionalizzazione. Incontrarsi per discutere intorno a questo libro è un ulteriore tassello per provare a capire l’educazione possibile”.

