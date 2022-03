ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 2 Marzo 2022

LE CENERI

—————————-



Settimana n. 09

Giorni dall’inizio dell’anno: 61/304

A Roma il sole sorge alle 06:43 e tramonta alle 18:01 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:59 e tramonta alle 18:11 (ora solare)

Luna: 6.59 (lev.) 17.45 (tram.)

Luna nuova alle ore 18.38.

Proverbio del giorno:

La polvere di marzo vale oro e argento.

Aforisma del giorno:

Figliolo, così tu devi dire in ogni cosa: Signore, se questa è la tua volontà, così si faccia. Signore, se questo è per tuo amore, così si faccia, nel tuo nome. Signore, se questo ti parrà necessario per me, e lo troverai utile, fa’ che io ne usi per il tuo onore; se invece comprenderai che questo è male per me e non giova alla mia salvezza, toglimi questo desiderio. (T. da Kempis)

adsense – Responsive – Post Articolo