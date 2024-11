NON È PIU’. Avella, lutto Teresa Abate, anni 56

Nella speranza della vita eterna, si è addormentata all’età di anni 56 la Signora Teresa Abate.

Ne danno il triste annuncio il marito Giovanni Miele, i figli Aniello e Luigia, la nuora Rosa Fiore, il genero Mirco Pacia, il fratello Sebastiano con la moglie Carmela Fiore, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.

I funerali avranno luogo domani, 23 Novembre 2024, alle ore 15:00, partendo dalla casa dell’Estinta in via Biancardi, 25, per la Chiesa di San Romano in Avella (AV).

Dopo il rito religioso, si proseguirà per il cimitero di Avella (AV).