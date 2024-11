Altavilla Irpina (AV)- Il 29 novembre si discute dell’emergenza cinghiali.

Venerdì 29 novembre, alle ore 18:00, la sala consiliare di Altavilla Irpina ospiterà l’incontro pubblico dal titolo: ” Prospettive per il monitoraggio, la gestione e il contenimento dei cinghiali nella Media Valle del Sabato”, promosso dal Comitato Agricoltori Avellinesi. Secondo i dati Ispra, la popolazione italiana dei cinghiali è raddoppiata nel periodo 2010-2020, assumendo le dimensioni di una vera e propria “piaga” e impattando negativamente sulla filiera agricola. Una crescita esponenziale a cui non sono estranee la Campania e l’Irpinia: nella stagione venatoria 2023/2024 in Campania sono stati abbattuti circa quindicimila cinghiali, di cui oltre quattromila nella sola provincia di Avellino. Al meeting parteciperanno diversi protagonisti del mondo politico, agricolo e venatorio, nell’ottica di costruire una risposta coerente ed efficace alla problematica rappresentata dagli ungulati. Nel corso della seduta, inoltre, sarà possibile aderire ad una raccolta firme da presentare alla Regione Campania. (Andrea Squittieri)