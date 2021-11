Saviano: Attivato servizio acquisizione certificati online

E’ operativo il servizio online del Comune di Saviano che consente ai cittadini residenti di acquisire certificati in maniere autonoma e gratuita. Sulla home page del sito istituzionale www.comune.saviano.na.it alla sezione “” è possibile infatti acquisire il certificato anagrafico di nascita, quello di matrimoni, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza AIRE, di stato civile, di stato di famiglia, di residenza in convivenza, di matrimonio di risultanza anagrafica, stato di famiglia AIRE, stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato libero, anagrafico di unione e contratto di convivenza.