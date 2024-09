RUMORE BIM FESTIVAL, UN CALENDARIO RICCO DI TAPPE IN CAMPANIA E PUGLIA

Canto, ballo, musica, danza, musical e recitazione, una formula semplice ma coinvolgente del contest Rumore Bim Festival, basato sulla competizione e sul giudizio di esperti del settore, anche per questa terza edizione, ha catturato l’attenzione di numerosi talenti in Italia e all’estero. Ideato da Nazzareno Nazziconi di Anteros Produzioni, in collaborazione con la Fondazione Verdeblu, con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, città natale di Raffaella Carrà, a cui è dedicato il contest e con la direzione artistica nazionale del regista televisivo Roberto Vecchi. Dopo la rovente estate, continua inarrestabile il tour con le prossime date in Campania e Puglia. Si parte sabato 14 settembre alle ore 10.30 con un casting gratuito in programma a Napoli presso l’Accademia RMA in Via del Parco Margherita, 34. Rumore Bim Festival, è dedicato a tutti i partecipanti senza limiti di età a partire dai 4 anni in su per la categoria canto e dai 6 ai 90 per tutte le altre discipline. “Siamo molto carichi – afferma l’Architetto Emma Malinconico -, Service Kreativ, referente unica delle regioni Campania Puglia e Basilicata. Il duro lavoro, la passione, le performance artistiche, la voglia di conquistare i palcoscenici: è la trama di una storia che continua ad emozionarci. Insieme al Maestro Carlo Morelli, Direttore Artistico delle tre regioni sopra menzionate, abbiamo individuato e conosciuto numerosi artisti pronti ad esprimere il proprio talento nella forma artistica più affine alla loro sensibilità”. Sabato 21 settembre sarà la volta di Montesarchio in provincia di Benevento. La tappa si svolgerà presso la scuola di danza A.S.D. Giselle, Palazzo Sirius in Via Amendola 7 a partire dalle ore 11. Previste le esibizioni di artisti anche martedi 24 settembre in quel di Gravina in Puglia, in provincia di Bari alla Via Guida, 3 presso l’Arabesque Movie Dance alle ore 10.00. Altro e non ultimo attesissimo appuntamento sarà giovedi 26 settembre, di nuovo in zona partenopea. Alle ore 14.00, inizieranno audizioni e casting gratuiti al Teatro Maria Aprea di Volla (Napoli), presso Domus Form srl in Piazzale Vanvitelli, 15. L’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro, nella persona del suo Presidente Costantino Caturano, particolarmente attento a sostenere i giovani, e dare loro spazio e visibilità, è partnership di questa ricca ed entusiasmante terza edizione. Inoltre, la soddisfazione e l’orgoglio del progetto Rumore Bim Festival sarà ampiamente confermato da Msc Crociere, partner ufficiale del contest. Leonardo Massa Vice President Sud europa Divisione Crociere di Msc, ospiterà infatti la conferenza stampa lunedi 30 settembre a bordo della Msc World Europa con l’obiettivo di celebrare, promuovere la musica ed investire nella cultura.

Per potersi iscrivere e partecipare gratuitamente ai casting, basta visitare il sito: www.rumorebimfestival.it

(Comunicato stampa)