“Campania, virtual museum tour”: presentazione del nuovo progetto di Terre di Campania

“Campania, virtual museum tour” è il nuovo progetto di valorizzazione territoriale realizzato dall’Associazione Terre di Campania che sarà presentato mercoledì 10 novembre, alle ore 12,00, in modalità on line sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/TerrediCampania. L’idea nasce in risposta alla chiusura dei luoghi della cultura, di cui i musei sono da sempre i principali rappresentanti, verificatasi a seguito degli eventi pandemici da COVID-19. In tale contesto è emersa sempre più la tendenza, da parte dei luoghi della cultura, all’utilizzo di sistemi innovativi, afferenti il più delle volte alla vasta offerta di strumenti digitali oggi disponibile, utili a garantire il perdurare della loro fruizione. Pur ritenendo che tali innovativi sistemi mai potranno sostituire la fruizione personale e diretta dei luoghi della cultura, siano essi musei o altri siti di interesse, è indubbio che l’emersione e la conseguente affermazione di nuovi modelli di frequentazione e visita degli stessi, appaia come una sfida quanto mai attuale. Pertanto, l’Associazione Terre di Campania, che sin dalla sua fondazione è attivamente impegnata nella realizzazione concreta di progetti di promozione e valorizzazione dei luoghi della cultura della nostra regione, con particolare attenzione ai musei, ha inteso promuove la realizzazione del progetto “Campania, virtual museum tour”. L’iniziativa ha previsto la realizzazione di cinque video documentari dedicati a cinque musei campani, uno per ciascuna provincia, pensati per garantire un’esperienza di fruizione digitale dei musei selezionati e dei territori che li ospitano. Nella realizzazione dei video sono stati coinvolti i direttori dei musei, guide abilitate, esperti e divulgatori, che hanno illustrato le collezioni, raccontato il territorio e condiviso curiosità e aneddoti sui reperti più significativi. I video sono disponibili gratuitamente sulla piattaforma web https://www.campaniavirtualtour.it/, anche in lingua LIS, la quale accoglierà, nel prossimo futuro, nuovi video dedicati ad altri luoghi di cultura della nostra regione. Il progetto “Campania, virtual museum tour” è stato finanziato dalla Regione Campania, Direzione Generale per le politiche culturali e turismo UOD 50.12.01 “Promozione e Valorizzazione dei Musei e delle Biblioteche”.

I musei coinvolti nel progetto:

Carife, Museo Archeologico delle Civiltà Preromane della Baronia

Montesarchio, Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino

Pietramelara, Museo civico

Acerra, Museo della Maschera, del Folklore e della Civiltà Contadina

Pioppi, Ecomuseo della Dieta Mediterranea – Museo Vivo del Mare

