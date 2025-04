A Claudia Ciampa il premio “Mamma dell’anno 2025” Il riconoscimento, attribuito dalle associazioni “Figli negati” e “I Love papà”, sabato 19 aprile a Piano di Sorrento

Piano di Sorrento – Le è stato strappato il piccolo Ethan dalle braccia a soli 6 mesi lo scorso agosto. Ha sofferto 82 giorni di straziante separazione dal suo cucciolo, senza sapere dove fosse, portato chissà, con l’inganno, dall’ex compagno statunitense. Tre mesi fatti di lacrime, angoscia, disperazione, preoccupazione, videotelefonate mute che diventavano sempre più rade in cui le veniva consentito di vedere il neonato solo per pochi minuti, nascondendo qualsiasi dettaglio che potesse tradire la localizzazione. Tre mesi in cui Claudia Ciampa non ha mai smesso di lottare come una leonessa indomita, sensibilizzando prima la comunità locale, quindi smuovendo le coscienze e commuovendo l’Italia intera grazie anche alla vicinanza dei mass media. Il suo appello accorato ha mosso il Governo, in particolare il ministero degli Esteri, Antonio Tajani, che raccomandò alla Farnesina la massima priorità nel ritrovare il neonato in coordinamento con le autorità statunitensi. Dopo la lieta notizia della localizzazione di Ethan, l’immediata partenza per gli Stati Uniti, dove Claudia ha trascorso altri tre mesi di battaglie, stavolta legali, per far rimpatriare il figlioletto chiedendo al tribunale federale l’applicazione della Convenzione dell’Aja e che venisse sancito il rientro del figlio a casa in Italia, in costiera sorrentina, sua legittima residenza. Da sola, senza nemmeno l’aiuto di interpreti madrelingua, ha fatto sentire alta la sua voce, le sue ragioni e il suo dolore in lingua straniera e in terra straniera uscendo vittoriosa dalle aule giudiziarie americane. E ora, al fianco dell’avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell’Ami (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani), continua le sue battaglie, civili e penali contro Eric Howard Nichols, l’ex compagno, padre di Ethan. La sua drammatica storia a lieto fine ha spinto Giorgio Ceccarelli, presidente delle associazioni “Figli negati” e “I love papà” ad attribuirle il premio “Mamma dell’anno 2025”. Il riconoscimento le sarà attribuito alle ore 11.30 nella sala consiliare del Comune di Piano di Sorrento alla presenza dell’avvocato Gian Ettore Gassani e del sindaco Salvatore Cappiello.

“Il dramma della sottrazione del piccolo Ethan – spiega Giorgio Ceccarelli – ha molto colpito la nostra associazione per cui abbiamo deciso che il riconoscimento come “Mamma dell’anno 2025″ fosse quanto mai doveroso per la signora Ciampa, visto il dolore che ha dovuto patire. Da 20 anni con le mie associazioni mi occupo dei diritti dei figli negati e molto spesso ci si dimentica che queste vicende non riguardano solo i genitori ma famiglie intere, compresi i nonni, che sono figure di primo piano nel crescere e supportare i nipoti. Non va dimenticato che, nel corso degli ultimi mesi, anche nonna Luciana è stata un simbolo della lotta per il ritrovamento del nipotino. Sono inoltre molto contento – conclude l’ideatore del premio – che interverrà anche il sindaco di Piano di Sorrento , Salvatore Cappiello, per dimostrare la vicinanza della comunità locale”.

“Sono molto onorata di ricevere questo premio – aggiunge Claudia Ciampa – e ringrazio il presidente Ceccarelli per aver pensato a me testimoniandomi così la sua vicinanza. Sono contenta di essere diventata un simbolo, insieme a mia madre Luciana, per tutte le persone che vedono calpestati i propri diritti genitoriali in modo così violento. Anche in questa occasione avrò ancora una volta al mio fianco l’avvocato Gian Ettore Gassani che mi ha guidato fin dai primi giorni della sottrazione di Ethan e che continua a lottare con me, stavolta nei tribunali italiani, dove altre partite ancora si devono giocare”.

Sabato 19 aprile sarà una giornata importante anche per il piccolo Ethan. Il piccolo riceverà infatti il sacramento del battesimo nella Basilica di San Michele Arcangelo nel corso della veglia pasquale.