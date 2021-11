MUGNANO. La Parrocchia dell’Ascensione scelta per l’attuazione del progetto “UNITI NEL DONO”

La Parrocchia dell’Ascensione di Mugnano del Cardinale (AV), Diocesi di Nola, guidata dal parroco Don Giuseppe Autorino, è stata scelta per l’attuazione del progetto UNITI NEL DONO con l’obiettivo di raccogliere in un mese (novembre- dicembre 2021), presso la comunità parrocchiale, offerte libere dei fedeli per sostenere, per circa un mese, l’opera di un parroco alla prima nomina. Le offerte libere devono essere destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e sono state predisposte per la raccolta apposite buste. Tutti possono partecipare e dare il proprio contributo con spirito solidale al progetto “Uniti nel dono”.

Il progetto ha come obiettivo d’informare la comunità e stimolare azioni sinergiche di comunione e corresponsabilità che di solito si esplicavano semplicemente con la donazione del singolo fedele con bollettino postale e bonifico bancario. Il progetto è stato illustrato alla Comunità tramite sedute Assembleari.

Il progetto accolto con entusiasmo e calore si svolgerà fino al dieci dicembre del corrente anno.

Oggi, la proposta formativa si accresce di un’ulteriore opportunità: stasera 26 novembre ore 20:30 presso la chiesa “Maria SS.ma del Carmine” di Mugnano del Cardinale si terrà un incontro pubblico informativo e formativo sul Sovvenire per meglio comprendere le azioni che i fedeli possono compiere per sostenere le opere dei sacerdoti con le offerte libere e contribuire gratuitamente alla firma dell’8X1000 a sostegno della Chiesa Cattolica.

adsense – Responsive – Post Articolo