Sono ufficialmente iniziati i lavori di rifacimento e consolidamento della chiesa cimiteriale di Lauro, un progetto atteso da tempo che mira a restituire dignità e decoro a una struttura storica, sottraendola all’oblio e all’abbandono.

Recupero e Restauro del Patrimonio Storico

La chiesa cimiteriale, simbolo di devozione e memoria per la comunità, sarà oggetto di un attento recupero che ne permetterà il pieno utilizzo. Questo intervento rappresenta solo il primo passo di un più ampio programma di valorizzazione e recupero del patrimonio storico artistico di Lauro. In seguito, verranno avviati i lavori per il recupero della chiesa della Pietà e il restauro degli affreschi della cripta, opere di inestimabile valore artistico e culturale.

Sinergia con la Sopraintendenza ai Beni Culturali

I lavori saranno eseguiti in stretta collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali, Storico Artistici e Archeologici, confermando l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Lauro nella tutela e valorizzazione del proprio patrimonio storico. Questa sinergia garantisce che ogni intervento rispetti le rigorose normative di conservazione e restauro, preservando l’integrità e l’autenticità delle strutture e delle opere d’arte coinvolte.

Progetti Futuri: Villa Romana

Un ulteriore e significativo intervento previsto nel programma di valorizzazione riguarda il recupero della villa romana, testimonianza della ricca eredità storica del territorio. Il restauro di questo sito archeologico offrirà una nuova attrazione culturale e turistica, contribuendo a rafforzare l’identità storica di Lauro e a promuovere il turismo culturale nella regione.

Dichiarazioni dell’Amministrazione Comunale

“L’avvio dei lavori di rifacimento e consolidamento della chiesa cimiteriale è un momento significativo per la nostra comunità,” ha dichiarato il Sindaco di Lauro. “Questo progetto non solo preserva il nostro patrimonio storico, ma lo rende nuovamente fruibile per tutti. La collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali è fondamentale per assicurare che ogni intervento sia effettuato con il massimo rispetto per la nostra storia e cultura.”

Conclusioni

Con l’inizio dei lavori alla chiesa cimiteriale e i progetti futuri per la chiesa della Pietà, gli affreschi della cripta e la villa romana, Lauro si conferma una comunità impegnata nella valorizzazione del proprio patrimonio storico. Questi interventi non solo restituiranno decoro e funzionalità a strutture di grande valore, ma contribuiranno anche a rafforzare il legame tra la popolazione e la propria storia, promuovendo un futuro di consapevolezza e rispetto per le proprie radici culturali.