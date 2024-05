AVELLINO al VOTO. Giovanni Esposito M5S: “Voce concreta in Consiglio Comunale alle istanze e alle richieste delle Associazioni della Disabilità, questo il mio Impegno con le realtà territoriali”.

Sono pronto a scendere in campo se sarò eletto con il voto di fiducia dei cittadini di Avellino, nella lista del M5S scrive Giovanni Esposito, per dare eco e sostegno in Consiglio Comunale alle richieste, bisogni e istante delle associazioni del terzo settore e delle imprese sociali operanti nel campo della disabilità presenti sul territorio comunale di Avellino.

È fondamentale aggiornare l’Albo Comunale del Terzo Settore dove potranno essere censite tutte le realtà seriamente attive e presenti sul territorio, al fine di poter raccogliere anche i loro progetti che saranno portati all’attenzione della futura Amministrazione Comunale.

Il volontariato ad Avellino si è sempre contraddistinto nei valori della solidarietà e della vicinanza alla comunità.