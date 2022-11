MERCOGLIANO.Presso l’Istituto Comprensivo gli incontri sulla sicurezza informatica e affido familiare ed informatico. FOTO

Si è tenuto nell’Auditorium dell’I.C. Mercogliano un incontro di rilevante spessore informativo e formativo, inerente l’affido familiare e comunitario, coinvolgendo gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado, i docenti, le agenzie territoriali, regionali e nazionali. Ha moderato i lavori il giornalista Domenico Zappella. Il D.S., prof.ssa Alessandra Tarantino, dopo i saluti ha espresso soddisfazione per il coinvolgimento in tale iniziativa e ha sottolineato l’impegno e la partecipazione che da sempre caratterizzano l’operato della scuola e del territorio. Sono stati presenti vari sindaci tra i quali il sindaco di Contrada ed il sindaco di Mercogliano Avv. Vittorio D’Alessio che ha presentato il progetto, ormai realtà, ed ha anticipato e auspicato collaborazioni e risposte concrete. Ha, inoltre, ringraziato i presenti, gli operatori, i responsabili, i dirigenti, gli assessori coinvolti nella progettualità, tra i quali l’Assessore Elena Pagano, che a sua volta ha fornito ulteriori dettagli. Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio, Carmine De Fazio, ha voluto testimoniare la realtà presente nel Comune che dirige e le cooperative che vi operano. Il dott. Michele Leo, direttore del consorzio ambito Sociale 2, ha testimoniato la continua presenza e il supporto dei tecnici e del personale preposto che hanno garantito i diritti e la dignità delle persone. Il presidente della cooperativa Matrix, affidataria della progettualità di accoglienza a Mercogliano, ha poi invitato tutti a riflettere sulla bontà, sui gesti di generosità e non sui clamori e sui i falsi miti che purtroppo distolgono dai veri obiettivi e dai valori fondamentali. Terminata la fase dei saluti, la dottoressa Andreoli, presidente nazionale SaI, ha illustrato le forme di accoglienza, di affido e i rispettivi aspetti legislativi. Il dottore Chiusano, in qualità di responsabile del Progetto attivo nelle tre case famiglia presenti a Mercogliano, ha comunicato che le stesse sono operative nell’accogliere 40 minori dai 16 ai 18 anni regolarmente iscritti alla frequenza del CPIA di Avellino. Emozionante è stata la testimonianza di due giovanissimi ospiti unitamente alla sensibilità degli alunni della scuola che hanno posto domande specifiche. Le dottoresse Michela Bortugno e Marisa Lena, da sempre presenti professionalmente e con iniziative specifiche del settore, hanno esplicitato modalità, tempi, passaggi burocratici e legislativi attinenti il percorso che potrebbe portare anche ad un “Affido Leggero”, ossia un affido circoscritto a determinati momenti e situazioni.

La dottoressa Crovella, giudice onorario presso il tribunale dei minorenni di Napoli, ha sottolineato il rilievo giuridico dell’incontro. Si ringraziano la Dsga, dottoressa Diva Napolitano per l’organizzazione, gli assistenti tecnici Dott. Antonio Fasolino e Patrizia Spagnuolo per il prezioso apporto ed il personale ATA presente.

Il 3 novembre 2022 invece nello stesso istituto si è svolto l’ Incontro sulla Sicurezza Informatica. Relatore dott. Francesco Davidde Customer Supporto IT Manager in IBM.Tali punti sono stati seguiti con attenzione ed interesse dai partecipanti che quotidianamente sono chiamati a fronteggiare insidie e fake nell’utilizzo di mezzi e tecnologie informatiche. L’esperto, dall’alta caratura professionale, su invito del Professore Massimo Picariello docente nonché responsabile di plesso con cui da tempo condivide una progettualità informatica indirizzata agli alunni del plesso di Ospedaletto e di Torelli, ha proposto con chiarezza e padronanza informazioni e delucidazioni aprendosi al confronto con i presenti. Il Dirigente Scolastico prof.ssa Alessandra Tarantino ha ringraziato il dottore Francesco Davidde per la grande disponibilità dimostrata e l’attenzione riservata alla nostra Istituzione.