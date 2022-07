VISCIANO. Oggi inizia il solenne Novenario della Madonna Consolatrice del Carpinello

di Nicola Valeri.

Nove giorni di preparazione alla grande festa che cadrà nella penultima domenica di luglio con due processioni (la domenica è il martedì alle 19.30). Con il solenne Panegirico sul sagrato del Santuario il martedì al termine della Processione per il Centro Storico del paese, con la partecipazione di associazioni, mariane e non, i Battenti che il lunedì rifaranno il pellegrinaggio a piedi nudi via Liveri per Marzano di Nola, Liveri, San Paolo Belsito, Nola (via San Paolo) piazza Duomo attraversando Coso Tommaso Vitale. Poi la nazionale delle Puglie e Schiava. Il tutto dopo due anni di pandemia e restrizioni. Tornano le artistiche luminarie nel corso e le due piazze principali; Lancellotti e Padre Arturo D’Onofrio dove il Sabato della festa tornerà il Caro Votivo con le canzoni di Raffaele Montella, Sebastiano Adeo ed altri autori locali.

Torneranno le bande musicali e i fuochi pirotecnici in chiusura della festa organizzata dal Comitato presieduto da Raffaele Mascolo e del rettore del Santuario Padre Domenico La Manna. Per la Protezione Civile ci saranno gli operatori di Atapc coordinati da Gioacchino Iovino e l’amministrazione comunale con il neo sindaco Sabatino Trinchese.

