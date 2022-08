VISCIANO. “La Carezza del Padre”, questa sera omaggio a padre Arturo

Stasera nella piazza a Lui dedicata si rinnoverà “La Carezza del Padre” come leggiamo dal manifesto. Un omaggio al Servo di Dio Padre Arturo D’Onofrio che la Piccola Opera offre al Padre degli orfani in odore di santità. Dalla sua morte Visciano e la Piccola Opera sono fieri del proprio Padre, in particolare gli Ex Allievi Pro Piccola Opera, le suore Piccole Apostole e i sacerdoti con religiosi con i loro superiori. Visciano omaggia Padre Arturo con le sue iniziative come quella di oggi con la presenza dal sindaco e l’amministrazione comunale, le associazioni parrocchiali e non come l’ATAPC Protezione Civile che si occupa da anni di sicurezza del Santuario ed opere annesse. Con il parroco Padre Domenico La Manna. Nicola Valeri