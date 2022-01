VISCIANO. E’ polemica sui dati dei positivi al Covid per la discordanza dei numeri tra Agenzia dell’Area Nolana e Comune

E’ polemica a Visciano su quante sono le persone effettivamente positive al Covid alla data del 19 gennaio 2022. Secondo l’aggiornamento dell’Agenzia dell’Area Nolana Visciano sarebbe uno dei comuni con la percentuale più alta dell’area in questione per percentuale di positivi in base alla popolazione, secondo solo al Comune di Comiziano che con i suoi 144 positivi fa segnare un indice di contagiosità pari all’8,27 %, a seguire appunto Visciano con il 6,6% e con 288 attualmente positivi (come da tabella). Il Comune di Visciano nel report giornaliero invece ne conta 140 (come da tabella pubblicata). Un cosa è certa che uno dei due dati è sbagliato. A tal proposito c’è una nota della Democrazia Cristiana sezione di Visciano che afferma con il responsabile locale Michele La Cerra:

“Una storia che va avanti oramai dall’inizio dell’emergenza sanitaria, la linea del silenzio utilizzata dal Sindaco e dalla sua amministrazione è una linea confusionaria, una linea che semina il panico tra la popolazione tutta. A questo punto non capiamo dove si voglia arrivare, questo menefreghismo è grave anzi gravissimo. Noi riusciamo a sapere mai con esattezza il numero reale dei posti, quello dei sintomatici e quello degli asintomatici. Non si capisce come avviene il tracciamento dei positivi e non si è chiaro manco sui numeri dei vaccinati sul nostro territorio.

Chiediamo ufficialmente al sindaco chiarimenti, se possiamo ancora dire che il nostro Paese abbia un Sindaco. Qui si sta scherzando con la salute delle persone e si sta seminando terrore e panico.

Sindaco pensate alle cose serie poi alla campagna elettorale, il Paese, i cittadini il bene comune vengono prima di ogni cosa, ma voi questo non lo avete mai capito perché dal primo giorno vi siete interessati di tutto eccetto che della crescita sociale ed economica di Visciano.”

adsense – Responsive – Post Articolo