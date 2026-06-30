“Una Notte alla Villa”: il 4 e 5 luglio la Villa Romana di Lauro torna a vivere tra narrazione, musica e suggestioni

Dopo il successo della prima edizione, torna “Una Notte alla Villa” La Dimora Perduta, il percorso narrativo teatralizzato che il 4 e 5 luglio 2026 nelle ore serali, accompagnerà il pubblico alla scoperta della Villa Romana di Lauro attraverso un’esperienza che unisce patrimonio archeologico, narrazione, musica e linguaggi performativi.

Promossa dalle associazioni Fonte Nova, Pro Lauro e N’ata Storia, con il patrocinio del Comune di Lauro e inserita nel cartellone estivo del Lauro Festival, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare uno dei più importanti siti archeologici del territorio attraverso una forma di fruizione culturale capace di coinvolgere il visitatore non solo sul piano della conoscenza, ma anche dell’emozione.

Il percorso si sviluppa all’interno degli ambienti della Villa Romana seguendo una narrazione originale costruita appositamente per il luogo. Personaggi, atmosfere, scenografie, musiche e installazioni accompagneranno il pubblico in un viaggio tra storia e immaginazione, nel quale il patrimonio archeologico diventa protagonista di un racconto che restituisce voce ai luoghi senza alterarne l’identità storica.

Il progetto è frutto di un lavoro condiviso di ricerca, ideazione e valorizzazione culturale.

Ad arricchire l’esperienza contribuiranno gli interventi musicali a cura di Orchestriamo (4 e 5 luglio) e degli EMIAN (5 luglio) mentre nella Piazza antistante al sito saranno proposte degustazioni ispirate alla tradizione.

Il biglietto di ingresso ha un costo di 5 euro e gli ingressi, contingentati, partiranno dalle ore 20.15 .

Per prenotazioni /acquisto ticket:

WhatsApp 347 1756762

Oppure

Online tramite questo link: https://www.eventbrite.com/e/una-notte-alla-villa-tickets-1992296005985?aff=oddtdtcreator

Per due notti la Villa Romana di Lauro tornerà a essere ciò che il tempo aveva soltanto sospeso: un luogo abitato da voci, luci, musica e racconti.

È un invito a rallentare, a lasciarsi sorprendere e a vivere il patrimonio culturale non come semplice testimonianza del passato, ma come esperienza viva, capace di parlare ancora al presente.

Un’occasione per scoprire una gemma di rara bellezza e lasciarsi guidare in un viaggio che, al termine del percorso, difficilmente si dimentica.