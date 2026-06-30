Frigento (AV) – Cultura della Legalità: i Carabinieri incontrano i giovani nei campi estivi

Prosegue, anche durante la stagione estiva, l’impegno del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nella diffusione della cultura della legalità tra le nuove generazioni.

A Frigento, i Carabinieri della Locale Stazione, insieme ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano, hanno incontrato i circa 30 partecipanti di uno dei tanti campi estivi che in queste settimane vedono la partecipazione di tantissimi ragazzi e bambini.

Fulcro dell’incontro è stato il tema della sicurezza stradale, evidenziando i pericoli cui anche i pedoni – soprattutto se in tenera età – possono essere esposti.

Nel corso del confronto è stata evidenziata l’importanza di promuovere comportamenti corretti e consapevoli sulla strada, con l’obiettivo di rafforzare nei giovani una cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa.

Non è mancata, infine, la possibilità di visitare e toccare con mano le vetture in dotazione all’Aliquota Radiomobile, costantemente impegnate nel presidio del territorio Irpino quale elemento cardine del sistema di pronto intervento che fa capo al “112”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto dell’Arma volto a consolidare il dialogo con i giovani e a rafforzare la vicinanza tra istituzioni e cittadini di domani, nella convinzione che la legalità si costruisca quotidianamente attraverso il rispetto delle regole e il senso di responsabilità individuale.