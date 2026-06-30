TUFINO. L’assessore Mena Piciullo traccia il bilancio del Beach Soccer 2026: “Una vittoria della comunità”

Si chiude con parole di soddisfazione e gratitudine l’edizione 2026 del Torneo di Beach Soccer di Tufino. A tracciare il bilancio della manifestazione è l’assessore allo Sport Mena Piciullo, conosciuto da tutti come “Fino”, che ha affidato ai social un lungo messaggio di ringraziamento rivolto a quanti hanno contribuito al successo dell’evento. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, era stata presentata come un momento di sport, aggregazione e valorizzazione del territorio.

Per l’assessore, il torneo ha rappresentato molto più di una semplice competizione sportiva. «Anno dopo anno cresce sempre di più – scrive – riuscendo a unire sport, amicizia, divertimento e senso di comunità». Un pensiero va innanzitutto a tutte le squadre partecipanti, lodate per l’impegno, la correttezza e il rispetto dimostrati durante l’intera manifestazione.

Particolare orgoglio viene espresso anche per il percorso delle squadre locali: tre delle quattro semifinaliste erano infatti composte da ragazzi di Tufino, segno di un movimento sportivo in continua crescita. Le congratulazioni finali sono invece rivolte alla squadra I Casoria, capace di conquistare per il terzo anno consecutivo il trofeo, confermandosi tra le realtà più solide della competizione.

Nel suo messaggio, Piciullo sottolinea come il vero successo sia stato vedere ogni sera gli spalti gremiti di famiglie, bambini, giovani e appassionati. «La vittoria più bella – evidenzia – è stata vedere il campo pieno, le persone ritrovarsi e condividere serate all’insegna dello sport e del divertimento». Un’immagine che, secondo l’assessore, rappresenta il vero spirito del Beach Soccer di Tufino.

Ampio spazio è dedicato ai ringraziamenti. L’assessore cita la società Hollywood Animazione per l’organizzazione, i numerosi volontari che hanno lavorato dietro le quinte, lo speaker Sergio Avella, capace di coinvolgere il pubblico con entusiasmo, e Roberto Capolongo, del ristorante Tra Mari e Monti, che ha sostenuto l’evento fino alla finale, omaggiando il torneo con una torta personalizzata.

Un riconoscimento particolare viene riservato anche a Giuseppe Matrisciano, descritto come una figura fondamentale nell’organizzazione della manifestazione. «Con la professionalità che lo contraddistingue – scrive Piciullo – ha dato un contributo determinante, facendo crescere ancora di più il nostro Beach Soccer e regalando a Tufino un’edizione che resterà nel cuore di tutti».

Il messaggio si conclude con il ringraziamento più sentito rivolto all’intera comunità tufinese. Per l’assessore, il calore del pubblico, gli applausi e la partecipazione hanno rappresentato il motore della manifestazione, confermando come il Beach Soccer sia ormai un appuntamento capace di rafforzare il senso di appartenenza e di valorizzare il territorio attraverso lo sport.

«Questo torneo non è soltanto una competizione – conclude Piciullo – ma una grande famiglia che ogni anno cresce e rende Tufino sempre più protagonista». Una promessa che lascia già intravedere l’entusiasmo per la prossima edizione.