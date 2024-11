Un Natale all’insegna del gusto con I SERIAL GRILLER

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, l’associazione di promozione sociale I SERIAL GRILLER, da sempre impegnata nella valorizzazione dei prodotti enogastronomici dell’Irpinia, presenta un’iniziativa unica e gustosa per celebrare il Natale.

Quest’anno, i sapori e le eccellenze del territorio avellano saranno a portata di tutti grazie a un esclusivo catalogo natalizio, ricco di specialità locali e non solo. Una proposta pensata per portare sulle tavole delle festività prodotti d’élite e materie prime di altissima qualità, frutto della continua ricerca dell’associazione per promuovere il meglio della tradizione irpina.

Box natalizie per tutti i gusti

Le box natalizie de I SERIAL GRILLER sono disponibili in diverse dimensioni e tipologie, per adattarsi alle esigenze di ogni destinatario. Ogni confezione è un viaggio sensoriale attraverso i sapori autentici del territorio, racchiudendo prodotti artigianali di eccellenza.

Personalizzazione esclusiva

Per rendere ogni regalo davvero unico, le scatole in legno possono essere personalizzate con il logo della propria Azienda o con il nome del destinatario. Una scelta che non solo impreziosisce il cadeau, ma lo rende anche un oggetto duraturo nel tempo, perfetto per lasciare il segno durante le festività.

Un impegno per l’Irpinia

L’iniziativa natalizia de I SERIAL GRILLER non è solo un’occasione per degustare prodotti straordinari, ma anche un modo per sostenere e promuovere il territorio irpino, celebrandone la cultura enogastronomica e incentivando la diffusione delle sue eccellenze.

Come ordinare

Per ricevere informazioni e prenotare la propria box natalizia, basta contattare direttamente l’APS I SERIAL GRILLER al numero 328 288 6500.

Un’opportunità imperdibile per regalare (o regalarsi) un Natale ricco di sapore, tradizione e autenticità. Non lasciarti sfuggire il gusto unico dell’Irpinia, perfettamente confezionato per le tue festività!