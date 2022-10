U.S. Avellino. Taurino: “Non valiamo solo 7 punti in 7 partite, nel Cerignola anche giocatori di categoria”

In vista del match tra Avellino e Cerignola, previsto per sabato 15 ottobre 2022 alle ore 17.30, valevole per la 8^ giornata del campionato di Serie C, girone C, mister Roberto Taurino è intervenuto questa mattina, nella sala stampa del Partenio Lombardi, per presentare la sfida.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore biancoverde.

Sul momento: “Si viene da una sconfitta, è normale che non è il massimo. Ci portiamo dietro tanta rabbia ed abbiamo l’obbligo di metterla domani in campo per fare risultato”.

Sulle tre partite che precederanno il match interno contro il Catanzaro: “Ogni gara è uno “scontro verità”. Non è stato sicuramente l’inizio di campionato che volevamo, ora sta a noi dimostrare che questa squadra vale più di 7 punti in 7 partite”.

Sul Cerignola: “Vorrei poter dire che loro sono una neopromossa ed una squadra di esordienti ma non è cos’, basta vedere la loro rosa in cui sono presenti anche giocatori di categoria che hanno un trascorso importante. Al di là del valore dell’avversario, che come ho detto non è da sottovalutare, in questo momento dobbiamo concentrarci su noi stessi”.

Fonte: U.S. Avellino 1912