U.S. Avellino. Si presenta Cancellotti: “C’è voglia di rivalsa, trattativa veloce”

A margine dell’allenamento di questa mattina, tenutosi allo stadio “Degli Angeli” di Palena (CH), il calciatore Tommaso Cancellotti si è presentato agli organi d’informazione.

Di seguito le dichiarazioni del difensore biancoverde.

La trattativa: “E’ stata molto veloce, conoscevo le ambizioni dell’Avellino e la voglia di rivalsa che c’è da parte della società e della squadra per il campionato che è stato svolto l’anno scorso. Da parte mia c’è la forte volontà di fare un campionato importante in una società che punta a far bene”.

Le ambizioni: “Questa per me è una possibilità importante perchè so che c’è voglia di rivalsa. Sicuramente l’obiettivo è quello di fare il meglio che si può. Ora dobbiamo concentrarci sul lavoro e poi quello che verrà sarà sicuramente frutto di tanto sacrificio e lavoro”.

Primo impatto con lo spogliatoio: “Conosco Luca Palmiero, perchè abbiamo giocato insieme l’anno scorso, e Jacopo Dall’Oglio, con cui ho condiviso una stagione a Brescia. Inserirsi dentro a questo contesto è stato dunque più semplice”.

Fonte: U.S. Avellino 1912