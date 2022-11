U.S. Avellino. Il report di ieri: terapie per Di Gaudio e Zanandrea, differenziato per Murano e Micovschi

La squadra è stata impegnata in un’unica seduta pomeridiana di allenamento. I biancoverdi sono stati prima impegnati brevemente in palestra e dopo sono scesi in campo per un lavoro tattico ed una partitella a tema.

Jacopo Murano e Claudiu Micovschi hanno continuato nel loro programma di allenamento differenziato.

Manuel Ricciardi è stato tenuto a riposo per gestione dei carichi di lavoro. Ha lavorato in piscina e tornerà ad allenarsi nella giornata di domani.

Richard Marcone ha lavorato in piscina.

Antonio Di Gaudio e Gianmaria Zanandrea hanno seguito il programma specifico di lavoro e terapie.