U.S. Avellino. I convocati per Latina: rientra Pane, non Zanandrea e Di Gaudio a cui si aggiungono altri due elementi

I convocati per Latina, domani i lupi affronteranno i laziali al “Francioni” alle 20,30. Gara valida per la 5a giornata del campionato di Serie C girone C. Taurino deve fare a meno di 4 elementi:

Agostino Rizzo è stato fermato a scopo precauzionale per un affaticamento. Antonio Di Gaudio non ha ancora smaltito del tutto la botta presa contro il Monopoli. Mamadou Yaye Kanoute si è fermato per un fastidio al ginocchio. Gianmaria Zanandrea non si è ancora ripreso dal problema rimediato contro il Monopoli.

Ecco la lista completa per la trasferta pontina.