Stellantis Pratola Serra, Auriemma (Uilm Campania): basta morti sul lavoro causate dalla pressione per avere più profitti

“Non si arrestano le morti sul lavoro. Non è più pensabile che, per lavorare sotto pressione e per la fretta, si esca di casa e non si faccia più ritorno. Bisogna mettere fine a queste morti fruttodella pressione esercitata dai datori di lavoro per avere più profitti”. Così, in una nota, il segretario generale Uilm Campania, Crescenzo Auriemma, commentando l’incidente mortale avvenuto nella notte nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra(Avellino) costato la vita a un lavoratore di una ditta esterna.