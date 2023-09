SPERONE. Uniti per Sperone: “Finalmente installate le foto trappole”

Uniti per Sperone. Finalmente, “abemus foto trappole”! Dopo varie richieste fatte a questa maggioranza si sono decisi ad installare le foto trappole in località fontana di Sperone. Un luogo a noi speronesi tanto caro, spesso deturpato da delinquenti che una volta consumato il pranzo vi lasciavano rifiuti, e da vandali che hanno fatto scritte con pittura rossa sui muri della nostra amata fontana . Nel corso degli anni video e foto hanno documentato lo stato in cui versava oggi un altro grande risultato è stato portato a casa anche grazie alla perseveranza dei consiglieri comunali Pasquale Muccio Angelo Cantalupo e Giuseppe Vecchione.