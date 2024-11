Sperone lancia il progetto “ClassEcology” per sensibilizzare su ambiente e legalità

Il Comune di Sperone, in collaborazione con gli operatori del Servizio Civile Universale, ha avviato un’importante iniziativa di sensibilizzazione ambientale, in relazione al progetto “ClassEcology” nel quale sono occupati gli operatori volontari. L’iniziativa, inserita nell’ambito del progetto per la promozione della cultura ecologica, si propone di educare le nuove generazioni e le loro famiglie su temi cruciali come la raccolta differenziata e la lotta all’Ecomafia.

Il progetto si articola in una serie di incontri, che si terranno dal 2 al 10 dicembre 2024, e attività che coinvolgeranno gli studenti in attività extra-didattiche e pratiche, con l’obiettivo di stimolare una riflessione profonda sull’importanza di un modello di sviluppo sostenibile.

Un aspetto innovativo del progetto è l’integrazione di applicativi digitali, che consentiranno agli studenti di partecipare ad attività interattive, coinvolgenti e dinamiche. Attraverso l’uso di piattaforme digitali, i ragazzi potranno esplorare le tematiche ambientali in modo più diretto e stimolante.

Gli operatori del Servizio Civile Universale, impegnati nel progetto, guideranno i ragazzi attraverso attività e momenti di discussione, sensibilizzando anche le famiglie a un corretto comportamento nella gestione dei rifiuti e nella scelta di pratiche ecologiche quotidiane. Queste attività hanno l’obiettivo di favorire un apprendimento più immersivo e interattivo.

In particolare, uno degli obiettivi principali del progetto è quello di diffondere una cultura della raccolta differenziata, fondamentale per ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti. Allo stesso tempo, il progetto mira a contrastare il fenomeno dell’Ecomafia, sensibilizzando gli studenti sul crimine legato alla gestione illegale dei rifiuti e sulle conseguenze che ciò ha sull’ambiente e sulle comunità locali.

Il Sindaco del Comune di Sperone ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando come educare i giovani alle buone pratiche ecologiche non solo contribuisca alla cura del nostro territorio, ma rappresenti anche un passo importante verso un futuro più sostenibile.

L’iniziativa proseguirà durante tutto l’anno scolastico, con l’auspicio che possa lasciare un’impronta duratura nella comunità di Sperone e sensibilizzare un numero sempre maggiore di cittadini alla difesa dell’ambiente.