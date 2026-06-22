Sperone: Grande partecipazione di pubblico alla Festa della Musica organizzata dalla Pro Loco, per raccontare il territorio e le sue tradizioni.

di Saverio Bellofatto

Una serata partecipata e condivisa quella promossa dalla Pro Loco Sperone guidata da Angelo Sorice con il patrocinio del Comune di Sperone parliamo della Festa della Musica, una kermesse che ha visto protagonisti gli studenti dell’IC Giovanni XXIII – Parini aindirizzo musicale, il coro parrocchiale Sant’Elia Profeta e alcuni bravi artisti locali ma soprattutto con la corale partecipazione della cittadinanza. La voce dei luoghi, il paese che si racconta con la musica e le parole. Iniziativa lodevole che fa riscoprire il valore della piazza reale spesso messa da parte dalla irrealtà virtuale dei social. Una pro loco attiva quella di Sperone che oltre a questa bellissima serata di musica nelle scorse settimane ha realizzato coinvolgendo tanti bambini l’evento ludico educativo dell’orto didattico, la costruzione e la riscoperta del tradizionale e antico rito devozionale del lancio del Pallone di Sant’Elia Profeta, ed un nutrito cartellone di eventi per i prossimi giorni. Nel paese si respira già l’aria dell’attesa e sentita Festa Patronale del 20 luglioe la comunità si prepara ad accogliere fedeli, turisti e il ritorno degli emigranti.

Questa la comunicazione della Pro Loco Sperone che pubblichiamo integralmente:

La Voce dei Luoghi: una serata da ricordare!

La Pro Loco Sperone APS desidera esprimere la propria soddisfazione per la splendida riuscita dell’evento “La Voce dei Luoghi”, che ieri sera ha regalato alla comunità un momento di cultura, emozione e condivisione.

Un sentito ringraziamento va agli artisti locali, che con il loro talento hanno saputo valorizzare le bellezze e le tradizioni del nostro territorio, al Coro Parrocchiale, che ha impreziosito la serata con le proprie esibizioni, agli alunni dell’IC Giovanni XXIII – G. Parini, protagonisti di un coinvolgente percorso di partecipazione e crescita, e all’Amministrazione Comunale di Sperone per il sostegno e la collaborazione offerti alla realizzazione dell’iniziativa.

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato, partecipato e sostenuto questa iniziativa, dimostrando ancora una volta quanto sia forte il legame con la nostra comunità e con la nostra identità culturale.

Insieme continuiamo a dare voce ai luoghi, alla storia e alle persone che rendono speciale Sperone.