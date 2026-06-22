Vino al Borgo 2026: venerdì 26 giugno la presentazione ufficiale a Palazzo di Città

AVELLINO – Sarà presentata venerdì 26 giugno, alle ore 10.00, presso Palazzo di Città, la seconda edizione di “Vino al Borgo 2026”, la manifestazione in programma dal 3 al 5 luglio nel quartiere Borgo Ferrovia.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati il programma completo, gli ospiti, gli appuntamenti e le principali novità dell’evento, che quest’anno sarà caratterizzato dal tema “Ri-generare”.

Un concetto che sintetizza il percorso portato avanti dall’Associazione Per Borgo Ferrovia, impegnata nella valorizzazione del territorio attraverso il recupero di spazi condivisi e la promozione di nuove opportunità di aggregazione e crescita per la comunità. Un impegno che negli ultimi anni ha trovato concreta realizzazione nella rinascita della Chiesa di Santa Chiara, oggi trasformata in teatro e luogo di incontro, nel recupero di aree dismesse e nel rilancio di spazi dedicati allo sport e alla socialità.

In questo contesto, Vino al Borgo si conferma non soltanto una rassegna enogastronomica, ma un momento di condivisione e partecipazione capace di raccontare l’identità del quartiere e le eccellenze del territorio attraverso vino, gastronomia e cultura irpina.

Alla conferenza stampa interverranno il sindaco di Avellino, Nello Pizza, il presidente dell’Associazione Per Borgo Ferrovia, Walter Giordano, e la direttrice creativa della manifestazione, Rosa Iandiorio.

L’incontro rappresenterà inoltre l’occasione per presentare l’anteprima dell’evento e il calendario delle iniziative estive promosse dall’associazione.