SIGIT, LA REGIONE CAMPANIA FINANZIA IL PROGETTO DI RILANCIO DELLO STABILIMENTO DI LACEDONIA. UN RISULTATO STRATEGICO PER IL FUTURO DEL TERRITORIO

L’Amministrazione Comunale di Lacedonia accoglie con grande soddisfazione la notizia dell’ammissione a finanziamento del progetto presentato dalla SIGIT nell’ambito del bando europeo STEP – II Edizione, promosso dalla Regione Campania per sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie innovative.

Il progetto, che prevede un investimento complessivo di 4.165.738,90 euro, beneficerà di un contributo pubblico pari a 2.159.480,29 euro e rappresenta un passaggio di fondamentale importanza nel percorso di rilancio dello stabilimento SIGIT di Lacedonia e dell’intera area industriale del Calaggio.

Questo risultato costituisce un ulteriore e concreto sviluppo del percorso avviato nei mesi scorsi, quando istituzioni, azienda e parti sociali hanno lavorato insieme per individuare una soluzione capace di garantire continuità produttiva, salvaguardia occupazionale e nuove prospettive industriali per il nostro territorio.

L’approvazione del progetto conferma la validità della strategia perseguita e apre una fase nuova, fondata sull’innovazione tecnologica, sulla competitività delle imprese e sulla valorizzazione delle competenze presenti nello stabilimento di Lacedonia.

L’Amministrazione Comunale desidera esprimere il proprio ringraziamento alla Regione Campania, che attraverso questo importante intervento ha dimostrato grande attenzione verso il tessuto produttivo delle aree interne, sostenendo un progetto che guarda al futuro dell’industria campana e alla tutela dell’occupazione.

Un particolare ringraziamento è rivolto alla SIGIT, che ha continuato a credere nello stabilimento di Lacedonia e nelle potenzialità del territorio, affrontando con responsabilità una fase complessa e investendo concretamente nel proprio futuro.

L’Amministrazione desidera inoltre esprimere un sincero apprezzamento al Presidente Pierangelo Decisi, al nuovo Amministratore Delegato Lorenzo Manoni, al Responsabile delle Relazioni Esterne e Istituzionali Fabrizio D’Angelo e a tutto il team SIGIT, che con competenza, professionalità e determinazione hanno lavorato alla predisposizione del progetto presentato alla Regione Campania, rendendo possibile il raggiungimento di questo importante traguardo.

Questo finanziamento rappresenta un segnale di fiducia nei confronti del nostro territorio e delle sue capacità produttive. Lacedonia conferma così la propria vocazione industriale e rafforza il proprio ruolo all’interno del sistema produttivo regionale, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di crescita, innovazione e sviluppo.

L’Amministrazione Comunale continuerà a seguire con la massima attenzione tutte le fasi successive del percorso, nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni, imprese e lavoratori rappresenti la strada maestra per costruire un futuro stabile e competitivo per la comunità.

Lacedonia cresce insieme, con il lavoro, l’innovazione e la fiducia nelle proprie capacità.