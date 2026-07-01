Mandamento Baianese protagonista al Quirinale: Angelo Cantalupo e Marco Montanile al Cambio della Guardia per San Basilide

In occasione della ricorrenza di San Basilide, Santo Patrono della Polizia Penitenziaria, si è svolto il suggestivo Cambio della Guardia al Quirinale, celebrato con tutti gli onori previsti.

È stato un momento di grande orgoglio e profondo significato istituzionale. All’evento hanno preso parte due appartenenti al Mandamento Baianese, il Sostituto Commissario Coordinatore Angelo Cantalupo e il neo Agente Marco Montanile, che hanno avuto l’onore di condividere questa importante cerimonia di rilevanza nazionale.

Il Sostituto Commissario Coordinatore Angelo Cantalupo rivolge al neo Agente Marco Montanile i più sinceri auguri per un percorso professionale ricco di soddisfazioni, da vivere sempre al servizio dello Stato con onore, dedizione e alto senso del dovere.