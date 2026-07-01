Il ricordo del sindaco di Mugnano del Cardinale per Maria Carmina Napolitano

Profonda commozione a Mugnano del Cardinale per la scomparsa di Maria Carmina Napolitano, una giovane donna che, nel corso degli anni, ha preso parte con entusiasmo e partecipazione alle numerose iniziative promosse dall’Ambito Sociale.

A ricordarla con affetto è stato il sindaco di Mugnano del Cardinale Alessandro Napolitano, che ha voluto sottolineare il legame che Maria Carmina aveva instaurato con il Piano di Zona e con le attività organizzate sul territorio. Erano tanti i momenti condivisi: dalle manifestazioni promosse durante l’anno agli appuntamenti natalizi per lo scambio degli auguri, fino al tradizionale pranzo annuale che riuniva utenti, operatori e amministratori in un clima di festa e condivisione.

«Maria Carmina era una ragazza dolce, educata e benvoluta da tutti. La sua presenza era sempre motivo di gioia e il suo sorriso resterà impresso nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerla», ha ricordato il primo cittadino.

A nome dell’Amministrazione comunale di Mugnano del Cardinale, il sindaco ha espresso la più sincera vicinanza alla famiglia Napolitano, manifestando profondo cordoglio per una perdita che lascia un grande vuoto nell’intera comunità.

Il ricordo di Maria Carmina continuerà a vivere nel cuore di quanti hanno condiviso con lei momenti di amicizia, inclusione e serenità.