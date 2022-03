Serie A futsal. Sandro Abate travolgente, 1-6 contro Ciampino Aniene.

di Redazione sportiva

Sandro Abate a valanga sul Ciampino Aniene in quel di Salsomaggiore. Riscattata la sconfitta bruciante per 5-4 contro l’Olimpus Roma. È subito vantaggio avellinese con Ugherani, è passato un minuto. I ragazzi di Scarpitti, privi di Alex e Avellino, squalificati, non si fanno influenzare dall’espulsione ai danni del capitano Massimo Abate e mettono in chiaro le cose con i gol di Dalcin, Bizjak e Richar. I laziali producono uno squillo, è Joao Salla a firmare l’1-4 a fine primo tempo. Non c’è storia, nella ripresa le marcature di Dalcin e Richar per il definitivo 1-6. Vittoria corroborante in chiave play off, la Sandro Abate si porta a due punti da Ciampino Aniene ma con due gare un meno.

Foto: pagina Facebook Asd Sandro Abate Five Soccer.

adsense – Responsive – Post Articolo