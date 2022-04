Serie A futsal. Sandro Abate col vento in poppa, Napoli sconfitto 3-4 a 20″ dalla fine.

di Redazione sportiva

Sandro Abate ancora vittoriosa, terzo successo consecutivo, dal sapore particolare, visto che è stato ottenuto nel derby contro Napoli. Partita emozionante, terminata 3-4, i partenopei devono fermarsi davanti agli avellinesi dopo 16 risultati utili consecutivi. Il Napoli futsal si porta in vantaggio dopo 2′ con Fernandinho. La Sandro Abate non ci sta, legni di Danicic e Richar e pari che porta la firma di Dalcin al minuto 19. Nel secondo tempo nuovo vantaggio napoletano grazie alla rete di Fortino. Il team di Scarpitti rischia di capitolare di nuovo, sbaglia Fernandinho. Pur in sofferenza la Sandro Abate sigla il 2-2, l’autore del gol è Alex. Il Napoli Futsal mette in atto una reazione veemente, Fortino e Arillo centrano il montante della porta avellinese, il 3-2 poco dopo con Fortino. La Sandro Abate è carica a pallettoni, passano solo 30″ e pareggia con Danicic. Napoli la scampa nell’immediato prosieguo e opta per il portiere in movimento. Vuole vincere ma senza aver fatto i conti con la difesa irpina. L’apoteosi per gli ospiti a 20″ dalla fine, Alex si inventa una prodezza segnando da metà campo. Finisce 3-4, il Napoli Futsal si deve inchinare.

Foto: Pagina Facebook Asd Sandro Abate Five Soccer

