Serie A futsal. La Sandro Abate batte 3-1 Came Dosson, è quinta e affronterà Napoli nei playoff.

di Redazione sportiva

Quinta piazza per la Sandro Abate a conclusione della stagione regolare, ieri battuta al DelMauro la Came Dosson per 3-1.

Quattro giri di lancette ed è vantaggio per i padroni di casa, ci pensa Alex. I veneti non stanno a guardare, Perez è chiamato a due parate importanti. La Sandro Abate non fa sconti, Alex serve Avellino che trafigge Ditano. Prima della fine del primo tempo gli irpini vanno vicini al tris con Creaco. Cambio tra i pali della porta dei locali nella ripresa, figura Johns che viene subito impegnato da Belsito. La squadra di Scarpitti sigla il 3-0 al 10′, Alex fa il funambolo e inchioda Ditano per la personale doppietta. È un susseguirsi di cambi tra i portieri avellinesi, è la volta del terzo Rizzo. Quest’ultimo prima conserva e poi sfiora la rete. È la Came dopo poco ad andare a bersaglio, ci pensa Espindola a firmare il 3-1 al 19′. Nei playoff sarà derby Sandro Abate-Napoli Futsal.

adsense – Responsive – Post Articolo