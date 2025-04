SCISCIANO (NA). “Rosalia Esposito lascia la maggioranza: ‘Scelte imposte e zero confronto, il Sindaco ostaggio del sistema’”

(RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO). E’ sempre difficile giustificare una diversa posizione rispetto a quella della maggioranza con cui sono stata eletta con notevole numero di preferenze, ma non in questo caso, più passavano i mesi e più il distacco dalla gestione della res pubblica di questa maggioranza è stata l’unica soluzione. Mai una riunione di maggioranza seria e produttiva, solo sondaggi a mezzo messaggi e sempre all’ultima ora per dire si o nì a proposte da deliberare in Consiglio Comunale alle quali mi sono sempre, come pretende il Sindaco, ALLINEATA, anche se adesso ALTRI non SI SONO ALLINEATI E ASPETTIAMO !!!. Ho espresso dissenso per questo modo di fare, ho chiesto una maggiore coesione tra esecutivo e consiglieri, ma mai che Corcione, capogruppo della maggioranza, assessore-vice sindaco abbia convocato una riunione. Ero cooptata solo ed esclusivamente per quello che la Giunta e altri avevano deciso in riunioni carbonare, con il consenso del Sindaco, OSTAGGIO PASSIVO delle scelte altrui, mirando solo ad essere compiaciuto della sua carica prestigiosa.

Quale consigliera di maggioranza tanto ho fatto: incontro sulla violenza di genere, servizio termale, giornate di prevenzione sanitaria, olimpiade degli studenti, finanziamento per abbattimento delle barriere architettoniche; adesione al progetto viabilità concordato con il Comune di Nola capofila; predisposizione della protezione civile con conseguente bando per le adesioni; collaborazione attiva con l’Ente teatro e con la Direzione Didattica. Ho votato, con coraggio e convinzione il Regolamento per i Patrocini Comunali, proposto dalla minoranza mentre il Presidente Di Palma si asteneva, nel silenzio dell’assessore Ambrosino, frutto del confronto con l’opposizione e dotato di pareri positivi di tutti i responsabili degli Uffici, motivando il voto poiché il regolamento non è un atto politico. Mi sono astenuta sull’approvazione del bilancio di previsione nella seduta del 23.12.2024 per assenza di una programmazione politica . Lo strumento finanziario è stato redatto dal Responsabile dell’ufficio Ragioneria sulla scorta delle indicazione dei vari Responsabili di Settori. Ho chiesto, a mezzo pec, di istituire un capitolo di bilancio dedicato per la prevenzione e sanità senza nessuna risposta politica. Ho ricevuto in data 9.1.2025 a firma di una dirigente di settore la seguente risposta:” Si rileva che, nonostante la comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario prot.11549/2024, avente ad oggetto Documento Unico di Programmazione 2025/2027 e Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027. Il processo di bilancio: richiesta dati, atti, documenti e informazioni funzionali alla predisposizione ed adozione. Avvio delle procedure, e che fissava come scadenza per l’invio delle previsioni il 5 ottobre, nessun riscontro è pervenuto”. IL Sindaco convoca l’unica riunione di maggioranza per discutere del bilancio in data 18.12.2024, consiglio comunale fissato al 21.12.2024 !!!!. E’ chiaro che il Sindaco, gli assessori e la consigliera delegata, non dico che sono incapaci, ma di sicuro dimostrano una scarsa applicazione intellettuale che denota una insensibilità verso i problemi del paese. Si può programmare senza un assessore competente al Bilancio? Gli assessori hanno presentato zero proposte e il Sindaco si pregia -non dicendo questa volta NON LO SO NON SO NIENTE – di aver approvato un Bilancio nei termini di scadenza del 31.12.2024 di fatto già prorogati allora al 30 marzo 2025, sempre per liberarsi delle carte come un semplice cancelliere. C’era tempo per redigere uno strumento finanziario funzionale alle problematiche del paese. A tutto ciò si aggiunge che delle opere pubbliche nulla si sa, del campo sportivo forse dopo 2 anni inizieranno i lavori di completamento, progetto stazione vesuviana non pervenuto. Mi taccio sulla vicenda penosa dell’asilo nido, solo uno sfizio senza verificarne la reale necessità stante gli elevati costi di gestione. Meglio stenderci un velo pietoso. Area politiche sociali risultati zero; Ente Teatro e Polisportiva comunale sciolti, solo cartellone natalizio su normali contributi della città metropolitana; incapaci di un redigere un regolamento ma capaci di distruggere il Centro sociale per anziani e ancor più la biblioteca comunale con ammasso di libri in scatoloni, non consultabili. Urbanistica con iter PUC trattato come attività segreta, massonica e carbonara e mai che il Sindaco abbia informato, mentre litigano per incarichi e piccole gare, vedi lavori manutenzione e aree verdi. Scuola distrutta e non vi sono proposte per risollevarla dai problemi che affliggono le strutture a cui si aggiunge il profondo disagio per l’assenza della mensa e delle tariffe.

Caro Sindaco, revocandomi l’incarico mi hai messo fuori dalla maggioranza poiché non ALLINEATA, ma di certo ci sono altri non Allineati !!! Hai dimostrato di essere un pessimo politico allorquando mi chiedevi una dichiarazione di adesione alla maggioranza, che non ho sottoscritto, per poter organizzare una giornata di prevenzione gratuita, negandomi il patrocinio comunale tant’è che l’ho organizzata lo stesso nella sede della associazione YaBasta.

Auguro ai miei concittadini una Pasqua di pace e serenità. La consigliera Rosalia Esposito