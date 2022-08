SAN PELLEGRINO, tornano i battenti ad Altavilla Irpina. Una tradizione lunga oltre due secoli

I Battenti di San Pellegrino rappresentano un antico e importante rito di devozione che si svolge ad Altavilla Irpina dal 1780, il 24 agosto, in occasione dei festeggiamenti patronali.

Durante questo evento, migliaia di devoti – detti battenti o anche fujenti – camminano a piedi nudi, battendo i piedi sotto il sole cocente per omaggiare con fiori e ceri il Santo Patrono. Vestiti di bianco, con la simbolica fascia rossa tramandata da padre in figlio, giungono nel paese fin dalle primissime ore del mattino e procedono lungo le vie principali, diretti verso il Santuario dei Santi Martiri Pellegrino e Alberico Crescitelli dove, entrando uno per volta, rinnovano alla figura religiosa la loro promessa di voto.

Il culto di San Pellegrino è molto diffuso non solo ad Altavilla Irpina, ma anche in altri comuni della Provincia di Avellino e della Città Metropolitana di Napoli. Non a caso, la processione altavillese richiama, all’interno del paese, altre otto sezioni di Battenti, provenienti da: Avella, Baiano, Manocalzati, Montefredane, Mugnano del Cardinale, Avellino (frazione Picarelli), Roccarainola e Summonte (frazione Starze).

La processione dei Battenti di San Pellegrino è, ancora oggi, un evento emozionale unico, capace di attirare migliaia di devoti e visitatori.