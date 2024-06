Salvatore Alaia: No alla chiusura della tratta ferroviaria Baiano – Napoli

Settimana cruciale per riflettere e mettere in campo tutte le iniziative necessarie per impedire la chiusura della tratta ferroviaria Baiano- Napoli dal 1 luglio al 12 settembre . Una vicenda che , nella piena indifferenza delle istituzioni competenti ,lascierà un segno indelebile ,in termini di disagi, per i viaggiatori che passeranno le pene dell’inferno. Queste le parole del Presidente del Comitato Civico E(A)Vitiamolo, il Dott. Salvatore Alaia, attento osservatore delle dinamiche sociali,pronto a spendere tutte le sue energie pur di veder riconosciuti i sacrosanti diritti dei cittadini del Baianese mortificati insieme agli utenti dell’ agro- nolano da scelte assurde ed aberranti da parte dell’EAV che considera i viaggiatori come numeri pensando solo ai principi di economicità. Ed è per questo che Alaia chiama a raccolta tutto i cittadini del Baianese per organizzare un fronte comune e far sentire in maniera vibrante la propria voce. L’ appuntamento è fissato per Domenica 30 giugno dalle ore 11,00 alle ore 13,00 a Baiano in piazza Francesco Napolitano, all’ incontro con i cittadini, oltre ai componenti del comitato ci sarà Enzo Ciniglio , portavoce del comitato viaggiatori dell’area vasta di Napoli. Un incontro che consentirà di toccare con mano i disagi e le difficoltà che i viaggiatori incontreranno durante il periodo estivo.