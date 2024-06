Salviamo il Convento Francescano di Avella: Un Patrimonio da Preservare

La comunità Masci Avella 1 “Chiara e Francesco”, in collaborazione con la Proloco, è lieta di invitare tutti gli amanti della storia e della spiritualità al convegno dedicato al restauro urgente del Convento Francescano di Avella. Questo luogo, di profonda importanza spirituale e storica, necessita del nostro impegno per essere preservato per le future generazioni.

L’evento si terrà nel suggestivo chiostro del Convento, offrendo un’opportunità unica per immergersi nella bellezza e nella serenità di questo storico edificio. Durante il convegno, verranno discusse le condizioni attuali del Convento e i piani per il suo restauro, evidenziando l’importanza di ogni contributo per la salvaguardia di questo patrimonio.

Partecipare al convegno non significa solo manifestare interesse per il restauro del Convento, ma anche dimostrare un profondo impegno nel preservare un luogo che ha segnato la storia spirituale e culturale della nostra comunità. Vi aspettiamo numerosi per condividere idee, supporto e per contribuire attivamente alla causa.

Non mancate questo appuntamento fondamentale: insieme possiamo fare la differenza per il Convento Francescano di Avella.