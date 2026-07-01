Roccarainola, inclusione e diritti delle persone con disabilità: arriva Nico Acampora, fondatore di PizzAut

Un pomeriggio dedicato all’inclusione, ai diritti e alle opportunità per le persone con disabilità, con la testimonianza di una delle figure più significative a livello nazionale nel campo dell’integrazione lavorativa. È quanto si terrà venerdì 3 luglio, alle ore 17, in Piazza Sant’Agnello, nella frazione Gargani di Roccarainola, grazie all’iniziativa promossa dall’Associazione Sant’Agnello Abate.

L’evento nasce dalla collaborazione con il Garante delle Persone Affette da Disabilità, avvocato Anna Maria D’Arienzo, l’Associazione Giovani di Sasso e la giornalista Giovanna Ambrosino, con l’obiettivo di accendere i riflettori sui temi dell’inclusione sociale, dell’autonomia lavorativa e della tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Ospite d’eccezione sarà Nico Acampora, fondatore di PizzAut, il progetto diventato un modello nazionale di integrazione e autonomia lavorativa per ragazzi e ragazze nello spettro autistico. La sua esperienza rappresenta oggi un punto di riferimento in tutta Italia, dimostrando come l’inclusione possa trasformarsi in una concreta opportunità di crescita personale e professionale.

L’incontro si propone di coinvolgere cittadini, famiglie, associazioni e istituzioni in un momento di confronto e riflessione, promuovendo una cultura fondata sul rispetto delle diversità, sulla solidarietà e sulla piena partecipazione di ogni persona alla vita della comunità.

Gli organizzatori auspicano una numerosa partecipazione e sottolineano come la presenza delle autorità civili, religiose e militari rappresenterà un importante segnale di vicinanza verso un tema che riguarda l’intera società. Un appuntamento che vuole lasciare un messaggio chiaro: costruire una comunità realmente inclusiva significa abbattere le barriere culturali prima ancora di quelle architettoniche.