Autostrada  A16 Napoli – Bari, tratto appenninico Avellino– Candela, un cantiere senza fine.

Per chi capita di andare in vacanza in questo periodo torrido dell’estate 2026, e di percorrere l’Autostrada A16 Napoli – Bari, e in special modo, il tratto Appenninico che da Avellino Est conduce a Candela in provincia di Foggia, incorrerà in una serie di cantieri, che alcuni di essi vanno avanti da tempo. E, non possono certo essere catalogati, come manutenzione ordinaria.

Il suddetto tratto appenninico, è costellato, di numerosissime riduzioni di corsia in entrambe le direzioni di marcia, di limiti di velocità progressive in media 60 km/ora e divieti di sorpasso.

Ma, quello che a nostro parere è pericoloso per gli automobilisti, è la mancanza della corsia di emergenza, in quasi tutti i tratti oggetto di lavori in corso.

Inoltre, la dorsale appenninica collega la Campania alla Puglia, ed è percorsa da automezzi pesanti di ogni tipo, e molto frequente viene chiuso di notte al traffico, il tratto Grottaminarda – Vallata – Candela, per lavori in corso, causando intralci al traffico locale ,su strade statali alternative.

Carmine Martino