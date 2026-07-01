Sirignano, “Occhio alla Truffa”: un incontro per difendere i cittadini dai raggiri, protagoniste le Forze dell’Ordine

Sensibilizzare la cittadinanza, in particolare gli anziani, sui pericoli delle truffe e fornire strumenti concreti per riconoscerle ed evitarle. È questo l’obiettivo dell’incontro “Occhio alla Truffa”, in programma venerdì 3 luglio 2026 alle ore 18:30 presso il Comune di Sirignano.

L’iniziativa è promossa dal Centro Sociale Intercomunale “L’Unione” APS, con il patrocinio dei Comuni del territorio, e rappresenta un’importante occasione di informazione e prevenzione su un fenomeno purtroppo sempre più diffuso.

Ad aprire i lavori sarà Carmine Bianco, presidente del Centro Sociale Intercomunale “L’Unione” APS, che introdurrà gli interventi degli ospiti.

Tra i relatori saranno presenti le Forze dell’Ordine, che illustreranno le tecniche più utilizzate dai truffatori e i comportamenti da adottare per evitare di cadere nei loro raggiri. Interverranno inoltre Sergio Trezza, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Avellino, la psicologa Maddalena Criscuolo e il dottor Giovanni Balbi, funzionario di Intesa Sanpaolo, che offriranno un contributo dal punto di vista sociale, psicologico e della sicurezza bancaria.

L’appuntamento vuole essere un momento di confronto aperto con la cittadinanza, durante il quale sarà possibile porre domande agli esperti e ricevere consigli pratici per riconoscere le truffe telefoniche, online, porta a porta e quelle ai danni degli anziani, sempre più frequenti.

L’invito degli organizzatori è rivolto a tutta la popolazione: conoscere i metodi utilizzati dai malintenzionati rappresenta infatti il primo e più efficace strumento di difesa per proteggere sé stessi e i propri familiari.