Quadrelle. Un Gioiello nel Parco del Partenio. Escursione tra i Monti. Video

Il Parco Regionale del Partenio, situato nel cuore della Campania, ospita una delle meraviglie naturali più affascinanti del nostro territorio: i Monti di Quadrelle. Quest’area, ricca di paesaggi mozzafiato e risorse naturali inestimabili, offre agli escursionisti un’esperienza unica di immersione nella natura incontaminata.

Il nostro viaggio a piedi inizia dalla località delle Tufarole, un luogo caratteristico e tranquillo, perfetto punto di partenza per le nostre escursioni. Le Tufarole sono note per le due vasche d’acqua che accolgono i visitatori con la loro freschezza e la loro bellezza cristallina. Da qui, seguendo il corso del Rio Secco, si può intraprendere un sentiero suggestivo che conduce attraverso boschi e radure, fino a giungere a una delle attrazioni più spettacolari del Parco del Partenio.

Il percorso, pur richiedendo una buona preparazione fisica, è arricchito da paesaggi incantevoli e scorci di natura selvaggia che lasciano senza fiato. L’arrivo alla Cascata Vallone dell’Acquaserta è il culmine di questa avventura. Considerata la più bella cascata del Partenio, il Vallone dell’Acquaserta si presenta in tutta la sua maestosità, con le acque che si infrangono sulle rocce in un gioco di luci e colori che incanta ogni visitatore.

Questa cascata non è solo un spettacolo per gli occhi, ma anche un simbolo della purezza delle nostre risorse naturali. L’acqua che sgorga da queste rocce è limpida e incontaminata, rappresentando un patrimonio prezioso che vogliamo valorizzare e proteggere.

In un’epoca in cui il rispetto per l’ambiente e la valorizzazione delle risorse naturali sono fondamentali, la nostra escursione vuole essere un invito a riscoprire e apprezzare le bellezze che ci circondano. I Monti di Quadrelle, con i loro sentieri, le loro acque pure e i loro paesaggi incontaminati, rappresentano un tesoro che abbiamo il dovere di preservare.

Per condividere con voi la bellezza di questa escursione, abbiamo realizzato un video che cattura i momenti più significativi del nostro percorso. Vi consigliamo vivamente di guardarlo per poter vivere, anche solo virtualmente, l’emozione di questa straordinaria avventura tra i monti di Quadrelle

La natura ci offre meraviglie che spesso sono a pochi passi da casa nostra: riscopriamole e proteggiamole insieme.

(Andrea Salvatore Guerriero)