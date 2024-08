Quadrelle: Incidente alla Rotonda, Tragedia Sventata

Ieri sera, intorno alle 22:50, si è sfiorata la tragedia a Quadrelle, presso la rotonda che collega via Sirignano, via Circumvallazione, via Cardinale e via Roma. Un grave incidente ha coinvolto una minicar 50 e una Ford Fiesta, che si sono scontrate violentemente. L’impatto è stato tale da far ribaltare la minicar, fortunatamente senza gravi conseguenze.

La dinamica dell’incidente ha messo in evidenza un problema che molti residenti della zona conoscono bene: l’incrocio in questione è da tempo motivo di preoccupazione. La configurazione della rotonda e la segnaletica presente sembrano inadeguate a garantire la sicurezza degli automobilisti, specialmente nelle ore serali quando la visibilità è ridotta.

Questo incidente, sebbene fortunatamente senza gravi conseguenze, rappresenta un ulteriore campanello d’allarme per le autorità locali. La pericolosità di questo incrocio è nota da tempo, e i cittadini chiedono a gran voce un intervento urgente per rivedere l’assetto della rotonda e implementare soluzioni che possano prevenire futuri incidenti.

Le opzioni sul tavolo potrebbero includere il miglioramento della segnaletica, l’installazione di semafori, o una revisione più ampia del flusso di traffico nella zona. Qualunque sia la soluzione, è chiaro che non si può più aspettare: è necessario agire per evitare che un evento simile, in futuro, abbia conseguenze ben più gravi.

La comunità di Quadrelle spera che questo incidente spinga le autorità a prendere finalmente provvedimenti concreti, garantendo così la sicurezza di tutti coloro che transitano per quell’incrocio.

(Andrea Salvatore Guerriero)