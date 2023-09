QUADRELLE: Il Servizio Civile nel Nostro Comune. Un Impegno per il Futuro

(Riceviamo e pubblichiamo). È con grande gioia che annunciamo l’avvio, per il secondo anno consecutivo, del servizio civile nel nostro comune. Questa iniziativa, rivolta a nove giovani della nostra comunità, rappresenta un’opportunità straordinaria per questi ragazzi di contribuire attivamente al benessere della nostra città e allo stesso tempo arricchire le proprie esperienze personali.

Il servizio civile, promosso in collaborazione con l’associazione “Nuova Dimensione” e con il pieno supporto dell’amministrazione comunale, permette ai giovani di dedicare un anno della propria vita a svolgere attività progettuali di grande rilevanza per la nostra comunità. Queste attività sono state studiate attentamente e concertate con l’obiettivo di affrontare le sfide e le necessità del nostro territorio.

Vogliamo ringraziare il dottor Giuseppe Colucci e l’ingegnere Gioacchino M. Acierno, che si sono generosamente offerti di fungere da Tutor (OLP) dei volontari durante il loro percorso di servizio civile. Il loro impegno e la loro guida saranno fondamentali per garantire un’esperienza positiva e formativa ai nostri giovani volontari.

In questo momento di grande importanza, desideriamo esprimere i nostri più sinceri auguri ai giovani che intraprendono questo percorso. Il loro impegno e la loro dedizione al volontariato sono un esempio di democrazia attiva, un simbolo di quanto la partecipazione civica sia fondamentale per il progresso della nostra società. Nessuno potrà mai impedirci di perseguire questo ideale di cittadinanza responsabile e solidale.

Oggi, più che mai, il mondo ha bisogno di giovani come voi, carichi di entusiasmo, energia e capacità di sognare. La vostra presenza e il vostro impegno rappresentano un faro di speranza per la nostra comunità, che sta affrontando sfide senza precedenti. Siete il futuro del nostro comune, e confidiamo che il vostro contributo possa contribuire a costruire un mondo migliore per tutti noi.

In questo anno di servizio civile, vi invitiamo a mettere in pratica i vostri valori, a imparare dagli altri e a crescere come individui. Siate pronti a superare ostacoli e a lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni. Il vostro impegno non solo avrà un impatto positivo sulla nostra comunità, ma vi arricchirà in modo profondo e duraturo.

Ricordate sempre che il vostro comune è fiero di voi, che vi sostiene in questa straordinaria avventura e che guardiamo con ottimismo al vostro futuro. Siete la speranza e la forza che ci spingono avanti, e siamo grati per tutto ciò che farete nel corso del vostro servizio civile.

Insieme, costruiremo un futuro migliore per tutti noi. Buon servizio civile!

Con stima,

Sindaco Simone Rozza