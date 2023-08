QUADRELLE. Grande Successo alla 2° Serata di Festa Organizzata dall’Associazione Socio Culturale

L’Associazione Socio Culturale Quadrelle ha concluso con successo la sua seconda serata di festa, regalando ai partecipanti momenti indimenticabili e un’atmosfera di condivisione unica.

La 1° serata è iniziata con una proiezione cinematografica che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti. Il film scelto per l’occasione è stato accolto con entusiasmo, regalando ai partecipanti un’esperienza di intrattenimento avvincente e coinvolgente.

Ma la vera sorpresa è stata riservata per questa sera: la gustosa cena a base di panini e porchetta di Ariccia. Questo piatto tradizionale italiano ha conquistato il palato di tutti, grazie al suo sapore unico e irresistibile. La porchetta, cotta alla perfezione, ha rappresentato un’autentica delizia culinaria, che ha fatto felici i presenti.

Durante la serata, il punto di forza è stato l’alto livello di partecipazione e l’entusiasmo manifestato da tutti i presenti. L’affluenza è stata notevole, e questo ha creato un’atmosfera calorosa e amichevole, perfetta per socializzare e rafforzare i legami comunitari.

Il presidente e tutti i membri dell’Associazione Socio Culturale Quadrelle desiderano esprimere la loro profonda gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato a questa straordinaria serata.

(Andrea Salvatore Guerriero)